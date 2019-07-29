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    HaberlerEge‘Süreci takip ediyoruz’
    29.07.2019 - 01:37

    ‘Süreci takip ediyoruz’

    ‘Süreci takip ediyoruz’

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Türk Hava Yolları’nın (THY) İzmir seferlerindeki düşüşle ilgili açıklama yaptı. Son bir yıl içinde dünyada aynı model uçağın karıştığı 2 ayrı uçak kazası yaşandığını hatırlatan ve bu kazalarda 346 yolcunun hayatını kaybettiğinin altını çizen Dağ, “Uluslararası otoriteler bu uçaklara uçuş yasağı getirdi.

    Türk Hava Yolları’nın bünyesinde bu model uçaklardan 24 tane bulunuyor ve bu da uçak sayısının yüzde 10’una tekabül ediyor. Bu nedenle tek uçuş olmayan tüm güzergahlarda seferler mecburi olarak yüzde 10 oranında azaltıldı. İzmir de şu anda bu güzergahlardan birisi” dedi. Vatandaşlardan gelen sefer sayılarının artırılması yönündeki taleplere ilişkin THY’nin gerekli çalışmayı yürüttüğünü belirten Dağ, şunları söyledi:

    Çalışmalar sürüyor

    “Boeing şirketi, uçaklarıyla ilgili sorunu çözemezse THY kiralama yöntemiyle bu problemi aşacak. THY taleplerin karşılanması noktasında çalışmalarını yürütüyor. Biz de bu noktada süreci takip ediyoruz.” -DHA

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