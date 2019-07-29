Survivor yarışmacıları Boyalık’ı tercih etti

Boyalık Beach Otel, Survivor’da ter döken Emre Durak, Büşra Yalçın, Yusuf Karakaya, Nikolaos Kosmas, Kyriakos Pelekanos, Panagiotis Kostantin, Okay Köksal, Afroditi Skafida, Sude Burcu ve Sypros Gourdoupis’i ağırladı. Otel Müdürü Orhan Belge, yarışmacıları ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Belge, 120 metre uzunluğundaki plajı ve eşsiz peyzajıyla konuklara 5 yıldızlı tatil yaşattıklarını belirtti.