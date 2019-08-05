Süt kuzusu büyüyor

İzmir Büyükşehir’in ‘Süt Kuzusu’ projesi ile Torbalı, Menderes Urla, Seferihisar, Kemalpaşa, Menemen, Foça ve Aliağa’nın merkez mahallelerinde 20 bin çocuğa daha süt dağıtılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tire Süt, Yukarıcuma, Aşağıcuma ve Hisarköy kooperatifleri arasında 2019 yılı ikinci altı aylık dönemi kapsayan ‘Süt Alım Sözleşmesi’ imzalandı. Üretici kooperatiflerinden alınan sütü binlerce çocuğa ücretsiz dağıtan ve bu sayede hem çocukların gelişimine hem de tarımın güçlenmesine katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Süt Kuzusu projesini büyütüyor. 62 ekip 373 mahallede evlerin kapısını tek tek çalarak 135 bin çocuğa ayda bir kez 8 litre süt yardımı yapılan projenin kapsamının büyümesiyle birlikte 10 ekip Torbalı, Menderes, Urla, Seferihisar, Kemalpaşa, Menemen, Foça ve Aliağa ilçelerinin 96 merkez mahallesinde 20 bin çocuğa daha süt dağıtacak.

‘İzmir’i örnek alın’

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kooperatiflerimizle yaptığımız yeni süt alım sözleşmesiyle üreticilerinin nefes almasını sağlarken, projeden yararlanan çocuk sayısını da artırıyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda tek bir kişinin kazanması yok. Sloganımız herkes kazansın. Projeden yararlanan çocuk sayısı 155 bin olacak. Bu daha başlangıç. Tarımı, çiftçiyi, üreticiyi destekleme devam edeceğiz” dedi. Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Eskiyörük de “11 yıldır bu projede bir tek çocuk sağlık sorunu yaşamadı. Tüm Türkiye’ye İzmir’i takip edin, ne yapıyorsa onu yapın diyorum” diye konuştu.