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    HaberlerEge Haberleri Süt üreticisi nefes alacak
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    06.12.2019 - 00:03 |

    Süt üreticisi nefes alacak

    Süt üreticisi nefes alacak

    Poyracık Tarım Kooperatifi, Kınık’ta koyun, keçi ve inek sütü alımı yapacak. Kınık Belediyesi’nin de desteklediği projeyle süt yetiştiricilerinin ürünü yüzde 30’a yakın değer kazanacak. Sütünü satmak isteyen üreticiler, kooperatifle sözleşme imzalayarak bir yıl boyunca sütünün satışı noktasında yer almasını sağlayacak.

    Bir yılları garanti altında

    Kınık’ın 37 mahallesinin tamamından süt alınacağı bilgisini veren Başkan Sadık Doğruer, “Sütler, kurulacak olan toplama merkezinde toplanacak. Merkezlerden her gün Tarım Kredi Firması tarafından süt alınarak işleme tesisine ulaştırılacak. Kınıklı üreticilerin sütü burada peynire dönüşerek TürkiTarım Kredi Kooperatifleri’nin marketlerinde satılacak” dedi. Yapılacak sözleşmeyle üreticinin kendini bir yıl garanti altına alacağını vurgulayan Doğruer, “Her ay sonunda üreticiden alınan süt miktarı üzerinden Poyracık Tarım Kredi Kooperatifi müstahsil kesip yine ödemesini yapacak” ifadesini kullandı.

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