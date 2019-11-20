BİST107.529 0,64EURO6,320,19USD5,710,15ALTIN269,73-0,70
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriTaraftarlardan özür diledi
    20.11.2019 - 01:51 |

    Taraftarlardan özür diledi

    Yukatel Denizlispor’da Olcay Şahan, katıldığı bir Youtube kanalında yeşil siyahlı taraftarların tepkisini çekti. Program sunucusunun “Türkiye’nin 3 büyük takımında, tabii Denizli’yi de katıyorum içine” diye kurduğu cümleye, Olcay’ın, “Allah Allah” diyerek cevap vermesi, taraftarları kızdırdı.

    Taraftarlardan özür diledi

    Oyuncunun Denizlispor’u küçük gördüğünü belirten taraftarlar, sosyal medyadan deneyimli futbolcuya yüklendi. Futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftarlardan özür diledi.

    Denizlispor’a gelmesinin en önemli nedeninin takımın ve taraftarın büyüklüğü olduğunu kaydeden Olcay Şahan, “Sosyal medyada paylaşılan videoda asla Denizlispor’u küçük görme gibi bir niyetim olmadı olamaz. Ancak yanlış anlaşıldıysam büyük Denizlispor camiasından özür dilerim” ifadelerini kullandı.

    Denizlispor formasını gururla taşıdığını belirten 32 yaşındaki orta saha, Kendimi bulduğum zamanlarda Sivasspor ve Beşiktaş maçında taraftarların bana verdiği tepki beni çok üzdü. Benim taraftarlarımızın tepkisine değil desteğine ihtiyacım var. Önümüzde çok önemli bir Çaykur Rizespor maçı var. Taraftarlarımızın beklentilerinin büyük olduğunun bilincindeyim. En kısa sürede performansımla kendimi sevdirip affettireceğimden şüphem yok” açıklamasında bulundu.

    Şoför otobüse tutunan çocuğa böyle şiddet uyguladıAntalya’da şehir içi yolcu otobüsü şoförü, araca tutunduğu gerekçesiyle bir çocuğu dövdü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için
    19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bir yanda cinayet bir yanda bıçaklama... Durun artık!

    Bir yanda cinayet bir yanda bıçaklama... Durun artık!

    Son dakika | Van'da korkutan deprem

    Son dakika | Van'da korkutan deprem

    Şoför otobüse tutunan çocuğa böyle şiddet uyguladı

    Şoför otobüse tutunan çocuğa böyle şiddet uyguladı

    3 gündür kayıptı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

    3 gündür kayıptı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

    Sıradaki Haber