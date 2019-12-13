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    HaberlerEge Haberleri Tarım lisesi ve üniversitesi sözü
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    13.12.2019 - 00:07 |

    Tarım lisesi ve üniversitesi sözü

    Tarım lisesi ve üniversitesi sözü

    HER yıl okullarda 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası nedeniyle İzmir Sebze ve Meyve Hali’nde bir etkinlik düzenlendi. İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (İZKOMDER) Başkanı Orhan Doğan’ın ev sahipliğindeki etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Büyükşehir olarak, tarım lisesi ve tarım üniversitesi kurmak üzere hazırlıkları sürdürüyoruz. Tarım konusunda ihtisaslaşmış eğitim kurumlarına ihtiyaç var” dedi. Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgeleri projesinin ilk sonuçlarını aldıklarını ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de “Hedefimiz, jeotermal enerji ile ısıtılacak modern sisteme sahip teknolojik seralarda yıllık 80 bin ton kaliteli yaş sebze meyve üretmek ve 3 bin 500 kişilik istihdam” diye konuştu. l DHA

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