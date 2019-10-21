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    HaberlerEgeTasarım yolunun yüzde 90’ı tamam
    21.10.2019 - 01:11 |

    Tasarım yolunun yüzde 90’ı tamam

    Tasarım yolunun yüzde 90’ı tamam

    Muğla Büyükşehir Belediyesi yatırımcı kurumlarla birlikte Menteşe İlçesi Rıfat Ayaydın, Hasan Ercan, Hasan Ali Yücel ve Tayyare Kavşağı’nda 15 Milyon 627 Bin lira yatırımla yapımına başladığı Kentsel Tasarım Yolu 2.etap cadde, kavşak, yol, kaldırım, alt yapı çalışmalarının yüzde 90’ı tamamlandı. Başkan Osman Gürün, “Mevcutta trafik ışıklarına sahip iki kavşağın dönel kavşak yapılarak bekleme süresinin de en aza indirilmesi amaçlanıyor” dedi.

    Şili'de 'ulaşıma zam' protestosu, şiddet eylemine dönüştüÜlkede, özellikle başkent Santiago'da hayatı durma noktasına getiren gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti, 960 kişi tutuklandı. Şili ordusu, başkent Santiago için dün ilan edilen sokağa çıkma yasağının uzatıldığını duyurdu. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, 'Bütün yurttaşlarımızı bu zor zamanda birlik olmaya, ülkemizi ve büyük çabalarla inşa ettiklerimizi korumaya davet ediyorum. Şiddet olaylarına karışan bir grubun birlikte kurduğumuz onca şeye zarar vermesine izin veremeyiz' dedi.
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    Bakan Akar son durumu açıkladı: Şu ana kadar 30 ihlal yapıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak 120 saatlik süreyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Süreçte şu ana kadar 30 ihlal yapıldı" dedi.
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