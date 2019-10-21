Tasarım yolunun yüzde 90’ı tamam

Muğla Büyükşehir Belediyesi yatırımcı kurumlarla birlikte Menteşe İlçesi Rıfat Ayaydın, Hasan Ercan, Hasan Ali Yücel ve Tayyare Kavşağı’nda 15 Milyon 627 Bin lira yatırımla yapımına başladığı Kentsel Tasarım Yolu 2.etap cadde, kavşak, yol, kaldırım, alt yapı çalışmalarının yüzde 90’ı tamamlandı. Başkan Osman Gürün, “Mevcutta trafik ışıklarına sahip iki kavşağın dönel kavşak yapılarak bekleme süresinin de en aza indirilmesi amaçlanıyor” dedi.