Doğa tutkunlarının son yıllarda ilgi odağı haline gelen kamp turizminde bu yaz büyük bir hareketlilik yaşandı, kamp çadırı ve malzemelerinin satışları arttı. Yaz boyunca şehir stresinden uzaklaşmak isteyen ve uygun fiyatlı tatil arayanlar, kamp alanlarına akın etti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Başkanı Osman Tolga Gencer, “Bu yaz tatilcilerin yeni trendi ‘çadır turizmi’ oldu, yurt içi konaklamalı tatillerde de düşüş yaşandı” ifadesini kullandı.