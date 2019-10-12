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    HaberlerEgeTBL’de de perde açılıyor
    12.10.2019 - 00:05 |

    TBL’de de perde açılıyor

    Türkiye Basketbol Ligi’ndeki (TBL) Ege temsilcileri bugün yeni sezonun ilk maçlarına çıkacak.

    Ligde Manisa BŞB ile Bornova BLD, Ege derbisinde rakip olacak. Manisa Muradiye Spor Salonu’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak. Şampiyonluk hedefiyle ligin en iddialı kadrolarından birini oluşturup sezon öncesi Federasyon Kupası’nda final oynamayı başaran Petkimspor ile yine Süper Lig iddiasıyla sezona hazırlanan Akhisar BLD, ilk hafta kozlarını paylaşacak. Aliağa Enka Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 16.00’da yapılacak. Ligin yeni ekiplerinden Merkezefendi Denizli Basket, sezonu saat 17.00’de Samsun deplasmanında açacak.

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