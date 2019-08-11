11.08.2019 - 02:55
Tek tek tokalaştı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye personeliyle bayramlaştı.
Bayramlaşma programına Başkan Ömer Günel’le birlikte belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı. Programda konuşan Başkan Günel, belediyeciliğin ekip işi olduğunu vurguladı, “Güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek hedefiyle çıktığımız yolda, emek ve özverileri ile gücümüze güç katan Kuşadası Belediyesi Ailesi’nin üyelerinin bayramını kutluyorum” dedi.
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