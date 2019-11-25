‘Temelimiz sağlam’

Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği’nin Konak Belediyesi katkılarıyla düzenlediği “Türkiye’de Öğretmen Olmak” konulu panelde konuşan Belediye Başkanı Abdül Batur, “Bir saat kadar önce, 92 yaşındaki ilkokul öğretmeni Neriman Oğuzer’i ziyaret ettiğini belirten Batur, “Her 24 Kasım’da onu ziyaret etmekten, elini öpmekten gurur duyuyorum. Kendisi de köy enstitüsü mezunudur. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak, laik anlayışla üretken bir insan, toplum nasıl yetiştirilir bunu göstermiş çok güzel bir örnektir. Bizim de temelimizi sağlam attı; ona minnettarım. Bizleri Atatürk ilke ve inkılapları ışığında yetiştiren tüm öğretmenlerimize borcumuz büyük ve ödememiz de mümkün değil. Bizi yetiştiren, bizi bugün olduğumuz insanlar haline getiren öğretmenlerimize bir hayat borçluyuz” diye konuştu.

‘Yolumuz demokrasi’

Panele katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da, “Yolumuz demokrasi devrimlerinin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyet’in yoludur” diye konuştu. Batur, Kaya’nın nın partinin eğitim ve spor politikalarının gelişmesine büyük katkı sunduğunu belirtti, panele katılımı için teşekkür etti. Panel “Bu İşte Bir Umut Var” isimli belgesel filmin gösterimi ile Yönetmen Jale İncekol ve köy enstitüsü mezunu olan oyuncu Yücel Güngör söyleşisiyle son buldu.

SÖZ VERDİ

İlkokul öğretmeni Neriman Oğuzer’i her 24 Kasım’da görmeye giden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bu yıl da vefa ziyaretinden vazgeçmedi. Batur, bir Cumhuriyet kadını olan Neriman öğretmene, Atatürk’ün izinden hiç ayrılmayacağına bir kez daha söz verdi. Neriman öğretmen de, “En başarılı, vefalı öğrencim. İlkokul zamanında da onun okuyup büyük işler başaracağını biliyordum” dedi.