Temiz bir Buca için

Türkiye’deki pek çok ilden daha fazla insana ev sahipliği yapan Buca’da başlatılan ‘İz bırakma temiz bırak’ ve ‘Küçük bir atık/Büyük bir batık’ sloganlarıyla yürütülen kampanyalar kapsamında bilinçlendirme çalışmaları başlatıldı.

Açık hava reklam alanları ve sosyal medya mecralarında Bucalılarla buluşacak olan kampanyaya özel tasarımlar hazırlanarak çevre bilincinin artırılması hedefleniyor. Hasanağa Bahçesi’nde çekilen, bir çocuğun gözünden çevre kirliliğinin anlatıldığı kısa film de sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Tüm Türkiye’ye örnek olacak bu güç birliğinin içinde olmak bizleri mutlu ediyor. Buca, belleklerde üzüm kokan semt. Bunun böyle kalması için belediye ekiplerimiz gece gündüz demeden mesaide” dedi. l DHA