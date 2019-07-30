'Temizlik seferberliğine bütün heyecanımızla destek sağlayacağız'

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, Büyükşehir Belediyesi’nin 3 Ağustos’ta başlatacağı Temizlik Seferberliği’ne en büyük desteği esnaf ve sanatkârların vereceğini söyledi, “Bu şehir bizim evimiz. Caddelerimizden parklarımıza, pazaryerlerinden minibüs taksi-servis duraklarına kadar her yer pak olmalı. Esnaf ve sanatkârlar da bu noktada üzerine düşeni yapacak; kampanyaya heyecanla, severek destek verecektir” dedi.

‘Öncü olacağız’

Temizliğin Türk toplumunun önem verdiği değerlerden biri olduğunu vurgulayan İESOB Başkanı Mutlu, “Ancak günlük yaşamın hızı, nüfusun yoğun artışından doğan kargaşalar, zaman zaman bize bu değerlerimizi unutturuyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in bu yönde farkındalık yaratma ve bilinç oluşturma çalışmalarını takdir ediyoruz. Bu noktada esnaf sanatkârlarımız da öncü olacaktır; İzmir Birliği çatısı altında bulunan 129 odasıyla birlikte bu kampanyanın gönüllü neferlerini oluşturacaktır” diye konuştu.

Temizlik kampanyasına toplumun destek vermesini isteyen Mutlu, “Herkes evinin, işyerinin önünü temiz tutulmalı. Esnaf ve sanatkârlarımız sabah besmele ile kepengini kaldırdığı zaman ilk iş dükkânını ve önünü temizler. Üyelerimizden bu güzel âdetlerini sürdürmelerini, yapmayan komşularını ikaz etmelerini, onların temizliğine de yardımcı olmalarını, bulundukları caddenin- sokağın genel temizliğine dikkat etmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

‘Değeri artacak’

Temiz bir İzmir ve temiz bir toplumun herkesin ortak dileği olması gerektiğini kaydeden Zekeriye Mutlu, “Sokaklarımız pak, işyerlerimiz hijyenik olmalıdır. Taksi-minibüs durağı, pazaryeri, işyerleri, kısaca esnafın bulunduğu her yer temiz olacaktır. Ayrıca üretimimizde ve halka verdiğimiz hizmetlerimizde hijyen kurallarına harfiyen uymak, önce kendimize, sonra tüketicilere olan saygımızın gereği olacaktır.

Bu yönde yapılacak kampanya ve çalışmaların en önünde esnaf ve sanatkârlar yer alacak. Ancak toplumu oluşturan her birey bu bilince sahip olmalı, sadece izmarit toplayıp mıntıka temizliği yapmakla kalmamalı, bu bilincin yayılmasına katkı koymalıdır. Böylesine güzel bir kültür değişimine öncülük eden ve İzmir’i daha da değerlendirecek çalışmalara imza atan Büyükşehir Başkanımız Tunç Soyer’i ve emeği geçenleri kutluyorum” diye konuştu.