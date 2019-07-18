Tercih sürecinde adayların yanında

Yaşar Üniversitesi’nde ‘Tercih Danışmanlığı Günleri’ başlıyor. 23-29 Temmuz günleri arasında, Selçuk Yaşar Kampüsü’nde rehber öğretmenler ve akademisyenler tarafından gerçekleştirilen ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetinin yanı sıra adaylar, bölümler hakkında akademisyenlerden bilgi alabilecek.

Akademisyenlerle birebir görüşüp tercih etmeyi düşündükleri bölümler hakkında bilgi alabilecek olan adaylar, ayrıca, 0232 570 71 72 numaralı telefon, web sitesi üzerinden ‘canlı destek’ hizmeti ve aday.yasar.edu.tr adresinden de bilgi edinebilecek. Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Tercihinizi yaparken ve üniversiteleri araştırırken akademik kadroları ve imkanları çok iyi değerlendirilmeli. Ayrıca yaşamak istediğiniz kentin size sunacağı sosyal ve kültürel olanakları da iyi araştırın” diye konuştu.