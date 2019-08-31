Tertemiz bir çevre için çöp topladılar

ADALET Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı’nın ‘Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi’ çerçevesinde hükümlüler; Muğla, Bergama ve Akhisar’da da temizlik yaptı. Bergama Kızılavlu, Akasya Parkı Mevkii ve Topçu Kışlası temizlendi. Muğla’da, Akyaka ile Akbük arasında; Akhisar’da da Belediye Hüsnü Kahraman Kültür Parkı gölet mevki park ve piknik sahasında çalışmalar yapıldı.