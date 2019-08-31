31.08.2019 - 02:41
Tertemiz bir çevre için çöp topladılar
ADALET Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı’nın ‘Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi’ çerçevesinde hükümlüler; Muğla, Bergama ve Akhisar’da da temizlik yaptı. Bergama Kızılavlu, Akasya Parkı Mevkii ve Topçu Kışlası temizlendi. Muğla’da, Akyaka ile Akbük arasında; Akhisar’da da Belediye Hüsnü Kahraman Kültür Parkı gölet mevki park ve piknik sahasında çalışmalar yapıldı.
'Bu sevgi ve samimiyeti 30 saniyeye sığdırmaya çalıştık'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir videosunu paylaştı.