‘The Bodrum Cup bir dünya markası’

Akdeniz’in en büyük deniz festivali American Hospital The Bodrum Cup’ın Onursal Başkanı Erman Aras ve Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, Moskova ve Bilbao’da katıldıkları Yılın Yatçısı Ödül Töreni ve Yacht Racing Forum 2019’da The Bodrum Cup’ın denizcilik dünyasına sağladığı katkıları ve yelken dünyasının gözdesi Bodrum’u denizcilik dünyasına anlattı. Ayrıca Erman Aras, ödül töreninde kazananlara ödüllerini takdim etti. The Bodrum Cup Onursal Başkanı Aras, konuyla ilgili “Akdeniz’in en büyük deniz festivali olarak daha da büyük hedeflerle yolumuza devam ediyoruz. The Bodrum Cup’la her zaman ülkemizin ve yatlarımızın tanıtımına katkı sağlamayı hedeflemiştik. Böyle önemli uluslararası platformlarda bu hedeflerimize yakın zamanda ulaştığımızı görmek bizim için çok önemli” dedi. The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, “Dünyanın en önemli liman şehirlerinden Bilbao’da The Bodrum Cup’ı ve ülkemizi temsil etmiş olmak bize gurur veriyor. The Bodrum Cup’ı her yıl uluslararası yelkenciler ve misafirlerimizle daha da büyütüyoruz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmaların karşılığını da uluslararası arenadaki etkimizi artırarak alıyoruz” diye konuştu.