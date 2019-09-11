Tiyatroculardan 4 günlük program

4 gün süren programda, sahneleme ve yönetmenlik, kukla tiyatrosu, pandomim atölyesi, oyun yazarlığı başta olmak üzere tiyatroyla ilgili birçok branşta atölye ve eğitimler verildi. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Atamızın izinde sanatı ve sporu önemsiyor ve bu konuda kalıcı fikirler üretiyoruz” dedi.