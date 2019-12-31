Türkiye ekonomisi ve iş dünyası açısından zorlu geçen 2019 yılını değerlendiren İzmir iş dünyası, son çeyrekteki iyileşme sinyallerinin umut verdiğini, ekonomide yaşanan düzelme seyrinin devam edeceğini ön gördüklerini belirtti. 2020’nin ikinci yarısından sonra daha stabil bir ekonomiye kavuşacağımızı ve yeni yatırımların da yılın son çeyreğinde devreye alınabileceğini dile getirdi.

‘İzmir az etkilendi’

Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, “İzmir, göç alması nedeniyle Türkiye’den bağımsız bir ekonomik hareketlilik yaşadı ve inşat sektörü krizden daha az etkilendi. Nitelikli ve kaliteli konut projeleri sürerse sektörün önü açık olacak” dedi. Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer de, “İnşaatın canlanmasıyla beraber 2020 yılında ekonominin daha da canlanacağını düşünüyorum. İzmir, sektörün parlayan yıldızı, yeni projelere başlayacak müteahhitlerin en büyük beklentisi, belediyelerin imar planlarını daha hızlı tamamlaması” diye konuştu.

Coordinat Yapı kurucu ortakları Caner Tan ve Onur Durmuş ise, 2019’un iyi geçtiğini, 96 ülkeden toplam 28 bin kişiyi ağırladıklarını açıkladı. 2020’nin ilk altı ayının bekleme ve inceleme dönemi olacağını dile getiren ikili, 2020’de Coordinat Suites’in iki şubesini ve bir otel projesini hayata geçireceklerini belirtti, “2020 yılında turizm alanında büyümeyi planlıyoruz. Londra’da da otel işletme düşüncemiz var” ifadelerini kullandı

‘Arsa alımları arttı’

First Class Trust Union Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Okay, “2020 yılı ekonomik anlamda daha da canlı bir yıl olacak. Müteahhitler yeniden arsa almaya ve yatırım planlaması yapmaya başladı. Bu olumlu havayla birlikte şirketin iş geliştirmesi ve performans artırma çalışmalarına öncelik vereceğiz” dedi.

Masse 360 Gayrimenkul ve Yatırım Uzmanlığı Kurucusu Seyhun Acar, “Yıl sonuyla birlikte gayrimenkul sektörün hareketlenmesi 2020 yılına olan umudumuzu artırıyor. İnşaat sektörü birçok diğer sektörü de beslediği için genel anlamda ekonomiye de bir can getirecektir” diye konuştu.