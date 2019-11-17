"Toprağa sahip çıkan başımızın tacıdır..."

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesinde ceviz fidanı dağıtımına başladı. 1 milyon 60 bin lira maliyetle yüzde 50 hibeli sağlanan 55 bin ceviz fidanı, il genelinde 565 çiftçiye dağıtılacak. Menteşe’nin Düğerek Mahallesi’nde gerçekleştirilen dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, “Toprağını satma ürününü sat” sloganı ile yerli üreticiye destek olmayı sürdürdüklerini belirtti. Bu güne kadar 128 bin fidan dağıttıklarını dile getiren gürün, şöyle konuştu:



Aslında tarım kentiyiz



“Verimli toprakları ve başat ürünleri ile tarım kenti olan Muğla’da; yerel tohum merkezi, tarım laboratuvarı, meyve sebze kurutma tesisi, alım garantili çiçek üretimi, kıl keçisi, trüf mantarı, ipek böcekçiliği yetiştiriciliği, sakız ağacı ve Koku Vadisi projeleriyle üretenin yanındayız. Ayrıca kooperatiflerimize de destek olup birlikte üretim yapmalarını sağlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün de dediği gibi, ‘Türk çiftçisi bir eliyle kılıcını kullanırken, diğer elindeki sapanla topraktan ayrılmadı. Eğer milletimizin büyük ekseriyeti çiftçi olmasaydı biz bugün dünya yüzünde bulunmayacaktık’ Toprağına sahip çıkan herkes baş tacımız.”

Törende genç üreticiler adına konuşan Mutlu Şahin ve jadın üreticiler adına söz alan Funda Karayiğit ise, toprağın analiz edilmesinden ekime hazırlanmasına kadar her aşamada büyükşehir belediye ekiplerinin yanlarında olduklarını söyledi.