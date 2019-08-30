Torbalı Belediyesi, meslek fabrikası oluyor

Kursiyerlere iş olanağı

Belediye bünyesinde iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu ara meslek elemanı yetiştirilecek. Teorik eğitimler Çaybaşı Belediye Hizmet Binası’nda, pratik eğitimler ise fabrika ve işletmelerde verilecek. İşletmeler ve fabrikalarla da protokol imzalanarak kursiyerlerin iş bulması sağlanacak.