30.08.2019 - 02:47
Torbalı Belediyesi, meslek fabrikası oluyor
Torbalı Belediyesi, 800’ü aşkın sanayi kuruluşunun bulunduğu bölgede hem işsizliği hem de meslek dallarında yaşanan kalifiye eleman sorununu ortadan kaldırmak için düğmeye bastı. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir ile protokol imzalayacak olan belediye ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
Kursiyerlere iş olanağı
Belediye bünyesinde iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu ara meslek elemanı yetiştirilecek. Teorik eğitimler Çaybaşı Belediye Hizmet Binası’nda, pratik eğitimler ise fabrika ve işletmelerde verilecek. İşletmeler ve fabrikalarla da protokol imzalanarak kursiyerlerin iş bulması sağlanacak.
Kötü kokular gelen evden ceset çıktıNiğde'de Afgan uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu. Yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirlenen kadının ölüm nedeni belirlemek için otopsi yapılacak.