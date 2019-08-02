Trafik uygulamasına vatandaştan tam not

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Alaşehir’de trafik işaretlerini yeniledi. Büyükşehir ekipleri, yaya yolu, yönlendirme levhaları ve bunun gibi trafik işaret ve işaretçilerini ön plana çıkaracak üç boyutlu boyama çalışması gerçekleştirdi. Uygulama vatandaşlardan tam not aldı.