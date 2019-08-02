02.08.2019 - 01:15
Trafik uygulamasına vatandaştan tam not
Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Alaşehir’de trafik işaretlerini yeniledi. Büyükşehir ekipleri, yaya yolu, yönlendirme levhaları ve bunun gibi trafik işaret ve işaretçilerini ön plana çıkaracak üç boyutlu boyama çalışması gerçekleştirdi. Uygulama vatandaşlardan tam not aldı.
Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurduKarabük’te bir kişi araç park etme meselesi yüzünden tartıştığı komşusunu av tüfeği ile vurarak yaraladı.