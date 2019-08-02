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    HaberlerEgeTrafik uygulamasına vatandaştan tam not
    02.08.2019 - 01:15

    Trafik uygulamasına vatandaştan tam not

    Trafik uygulamasına vatandaştan tam not

    Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Alaşehir’de trafik işaretlerini yeniledi. Büyükşehir ekipleri, yaya yolu, yönlendirme levhaları ve bunun gibi trafik işaret ve işaretçilerini ön plana çıkaracak üç boyutlu boyama çalışması gerçekleştirdi. Uygulama vatandaşlardan tam not aldı.

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    İşte o anlarIğdır'ın Tuzluca ilçesinin yüksek kesimli arazilerinde yaşayan yakı böceği, beslenirken görüntülendi.
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