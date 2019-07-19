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    HaberlerEgeTSYD’de kupa heyecanı
    19.07.2019 - 07:50

    TSYD’de kupa heyecanı

    TSYD’de kupa heyecanı

    47. TSYD Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi’nce 6-9 Ağustos’ta düzenlenecek. Folkart’ın ana sponsorluğunda yapılacak olan TSYD Ege Kupası’na Altay, Altınordu, Karşıyaka ve Menemenspor katılacak. Maçlar, Atatürk Stadı’nda oynanacak.

    Gelenekselleşen ve 47. kez düzenlenecek olan Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası, 6-9 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Türkiye’nin en saygın markalarından Folkart’ın ana sponsor olduğu geleneksel turnuvaya İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) da katkı sağlıyor. Atatürk Stadı’ndaki kupa heyecanı 6 Ağustos Salı günü Altay-Altınordu maçı ile başlayacak. 7 Ağustos Çarşamba günü Karşıyaka ile Menemenspor karşı karşıya gelecek. Bu iki maçın kazananları 9 Ağustos Cuma günü 47. Folkart TSYD Ege Kupası’nın final maçına çıkacak. Tüm maçlar saat 19.30’da başlayacak. 90 dakikaların beraberlikle tamamlanması halinde doğrudan seri penaltı sonucunda kazanan belirlenecek.

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