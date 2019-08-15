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    HaberlerEgeTüm Çeşme’yle bayramlaştı
    15.08.2019 - 01:09

    Tüm Çeşme’yle bayramlaştı

    Tüm Çeşme’yle bayramlaştı

    Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, köyleri dolaşıp hemşehrileriyle bayramlaştı. Esnafla ve sokaktaki vatandaşla tek tek tokalaşan Başkan Oran, “Sabahın ilk ışıkları ile gevreğini satan, ekmeğini kapıp deniz kenarında kahvaltısını yapan, oltasına yem takan, kendi bahçesinde yetiştirdiği sebze meyveyi satarak geçimini sağlayan, balık mezatında sıra bekleyen Çeşmeli hemşehrilerimin bayramını kutluyorum” diye konuştu.

    24-25 Ağustos tarihlerinde Tarım ve Sakız Koyunu Festivali’nin gerçekleştirileceği Ovacık’taki ziyaretinde davet çağrısı yapan Başkan Oran, “Amacımız, Sakız Koyunu’nu yaşatmanın yanı sıra endemik türler olan kavun, sakız ağacı, beyaz soğan, kekik ve lavantayı koruyup geliştirmek” ifadelerini kullandı.

    ‘İyi ki varsınız’

    Ildırı’da el emeği göz nuru ürünlerini tezgahta satan kadınlarla da bayramlaşan Başkan Oran, köy kahvesinde oturup çay içti. Ildırı’yı geliştirme projeleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Ziyaretlerin son durağı Ilıca’da geleneksel bayram fotoğrafı çektiren Başkan Oran, “Benim güzel Çeşme ailem, iyi ki varsınız” dedi.

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