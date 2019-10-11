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    HaberlerEgeTÜRGÖK, 15 yaşında
    11.10.2019 - 02:10 |

    TÜRGÖK, 15 yaşında

    Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) kuruluşunun 15. yılında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, gönüllü destekçilerle bir araya geldi.

    TÜRGÖK, 15 yaşında

    Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TÜRGÖK Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yazgan, kitaplığın her geçen gün büyüdüğünü ve bu yolda gönüllü ordusu ile beraber hareket ettiklerini söyledi. Konuşmacı olarak katılan TÜRGÖK üyesi, müzisyen ve avukat olan Kerim Altınok ve Selim Altınok kardeşler, umutsuzluğa kapılmadan azimle mücadele edildiği zaman bütün kapıların açılacağını anlattı.

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