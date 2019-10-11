11.10.2019 - 02:10 |
TÜRGÖK, 15 yaşında
Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) kuruluşunun 15. yılında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde, gönüllü destekçilerle bir araya geldi.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TÜRGÖK Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yazgan, kitaplığın her geçen gün büyüdüğünü ve bu yolda gönüllü ordusu ile beraber hareket ettiklerini söyledi. Konuşmacı olarak katılan TÜRGÖK üyesi, müzisyen ve avukat olan Kerim Altınok ve Selim Altınok kardeşler, umutsuzluğa kapılmadan azimle mücadele edildiği zaman bütün kapıların açılacağını anlattı.
Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.