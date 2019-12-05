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    HaberlerEge Haberleri ‘Turizme katkımız daha büyük olacak’
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    06.12.2019 - 00:09 |

    ‘Turizme katkımız daha büyük olacak’

    ‘Turizme katkımız daha büyük olacak’

    13. Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı 13. kez açıldı. Büyükşehir Başkanı Soyer, turizme daha büyük katkı yapacaklarını söyledi.

    Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı, 43 ülke ve 36 ilden gelen bin 300’e yakın katılımcısıyla 13. kez açıldı.

    Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Yardımcısı Vekili Onur Gözet, 2023 yılında 65 milyar dolar gelir ve 75 milyon ziyaretçi hedefiyle dünyanın en çok ziyaret edilen, en çok turizm geliri elde eden ilk 5 ülkesi arasına girmek istediklerini açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, “Fuarımızda, her yıl olduğu gibi, alım heyeti programı sayesinde, dünyanın farklı ülkelerindeki katılımcılarla yeni iş bağlantılarının kurulması ve ülkemizin turizmine önemli katkı sunacak sözleşmelere imza atılmasını hedefliyoruz” dedi. Soyer, “Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi fuarımıza ilk defa konuk oluyor. Doğaya ve çevreye duyarlı bir turizm yaklaşımını benimseyen fuarımızda, bu yıl ilk defa alternatif turizm ile ilgili özel bir konsept oluşturuldu. Travel Turkey İzmir’de, bu yıl turizm sektöründe alternatif bir buluşma gerçekleşiyor” diye konuştu.

    43 ülke var

    Organizasyon, 1300’e yakın katılımcıyla düzenleniyor. A ve B Holü, fuar boyunca profesyonel ziyaretçiye açık kalacak. Son tüketici ise sadece 7 Aralık’ta fuarı ziyaret edebilecek. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı, 43 ülke ve 36 ilden katılımcıyı İzmir’de buluşturuyor. Fuar, 10.00-18.30 arasında ziyaret edilebilecek. -UMUT KARAKOYUN DHA

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