17.11.2019 - 01:06 |
Üçüncü Lig’de Egelilerin günü
TFF 3. Lig 3. Grup’ta son 3 maçını kazanan zirve takipçisi Somaspor, bugün evinde Pazarspor’la karşılaşacak.
Soma Atatürk Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 13.30’da başlayacak. Grupta liderliği deplasmanda 2-1 yenildiği Karacabey Belediyespor’a kaptıran 3. sıradaki Nazilli Belediyespor, taraftarının önünde 5. basamaktaki Nevşehir Belediyespor’la kozlarını paylaşacak. Üst üste 2 galibiyet alan Muğlaspor, düşme hattındaki Malatya Yeşilyurt Belediyespor’u konuk edecek. 1. Grup’ta son sırada yer alan Manisaspor, seyircisi önünde Çatalcaspor’la rakip olacak. Bu 3 maç saat 13.30’da başlayacak.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.