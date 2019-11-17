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    HaberlerEge HaberleriÜçüncü Lig’de Egelilerin günü
    17.11.2019 - 01:06 |

    Üçüncü Lig’de Egelilerin günü

    TFF 3. Lig 3. Grup’ta son 3 maçını kazanan zirve takipçisi Somaspor, bugün evinde Pazarspor’la karşılaşacak.

    Üçüncü Lig’de Egelilerin günü

    Soma Atatürk Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 13.30’da başlayacak. Grupta liderliği deplasmanda 2-1 yenildiği Karacabey Belediyespor’a kaptıran 3. sıradaki Nazilli Belediyespor, taraftarının önünde 5. basamaktaki Nevşehir Belediyespor’la kozlarını paylaşacak. Üst üste 2 galibiyet alan Muğlaspor, düşme hattındaki Malatya Yeşilyurt Belediyespor’u konuk edecek. 1. Grup’ta son sırada yer alan Manisaspor, seyircisi önünde Çatalcaspor’la rakip olacak. Bu 3 maç saat 13.30’da başlayacak.

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