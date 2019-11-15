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    HaberlerEge HaberleriUkrayna’dan Ada’ya dostluk köprüsü
    15.11.2019 - 02:13 |

    Ukrayna’dan Ada’ya dostluk köprüsü

    Kuşadası Belediyesi öncülüğünde düzenlenen ‘Sürdürülebilir Turizm Final Konferansı’ ve Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi’nin açılışına katılmak için ilçede bulunan Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybıha ile beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Ömer Günel’i ziyaret etti. Büyükelçi Sybıha, Başkan Günel’e Ukrayna devlet yapısı ve kültüründe büyük önem arz eden ‘gürz’ hediye etti.

    Ukrayna’dan Ada’ya dostluk köprüsü

    Ukrayna ile Türkiye arasındaki dostluk bağını kuvvetlendirecek her türlü projeye katkı sunduklarını ve sunmaya devam edeceklerini belirten Büyükelçi Sybıha “Özellikle Kuşadası’nı vatandaşlarımıza tanıtıyoruz. Çünkü kentiniz çok güzel, görülmesi gereken bir şehir” dedi. Başkan Günel de, “Ukrayna ile gerçekleştirilecek her türlü olumlu projeye bizler de katkı sunmaya hazırız. Tüm Ukraynalılara kapımız sonuna kadar açık” ifadesini kullandı.

     

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