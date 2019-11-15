Ukrayna’dan Ada’ya dostluk köprüsü

Ukrayna ile Türkiye arasındaki dostluk bağını kuvvetlendirecek her türlü projeye katkı sunduklarını ve sunmaya devam edeceklerini belirten Büyükelçi Sybıha “Özellikle Kuşadası’nı vatandaşlarımıza tanıtıyoruz. Çünkü kentiniz çok güzel, görülmesi gereken bir şehir” dedi. Başkan Günel de, “Ukrayna ile gerçekleştirilecek her türlü olumlu projeye bizler de katkı sunmaya hazırız. Tüm Ukraynalılara kapımız sonuna kadar açık” ifadesini kullandı.