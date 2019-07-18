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    HaberlerEgeUlamış Tiyatrosu dünya vitrininde
    18.07.2019 - 07:50

    Ulamış Tiyatrosu dünya vitrininde

    Yönetmen Berkay Taşkan tarafından belgeselleştirilen Seferihisar Belediyesi Ulamış Köy Tiyatrosu Belgeseli, Amerika Birleşik Devletleri’nin Chicago şehrinde bulunan Docademia platformunun düzenlemiş olduğu 3. Kısa Belgesel Festivali’nde resmi seçki bölümüne seçilmeye hak kazandı.

    Ulamış Tiyatrosu dünya vitrininde

    Yönetmen Berkay Taşkan tarafından belgeselleştirilen Seferihisar Belediyesi Ulamış Köy Tiyatrosu Belgeseli, Amerika Birleşik Devletleri’nin Chicago şehrinde bulunan Docademia platformunun düzenlemiş olduğu 3. Kısa Belgesel Festivali’nde resmi seçki bölümüne seçilmeye hak kazandı. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Sanata değer veriyor, sanatçıları destekliyor ve yeni sanatçılar için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

      Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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      Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
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