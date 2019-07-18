Ulamış Tiyatrosu dünya vitrininde

Yönetmen Berkay Taşkan tarafından belgeselleştirilen Seferihisar Belediyesi Ulamış Köy Tiyatrosu Belgeseli, Amerika Birleşik Devletleri’nin Chicago şehrinde bulunan Docademia platformunun düzenlemiş olduğu 3. Kısa Belgesel Festivali’nde resmi seçki bölümüne seçilmeye hak kazandı. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Sanata değer veriyor, sanatçıları destekliyor ve yeni sanatçılar için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

