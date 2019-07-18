18.07.2019 - 07:50
Ulamış Tiyatrosu dünya vitrininde
Yönetmen Berkay Taşkan tarafından belgeselleştirilen Seferihisar Belediyesi Ulamış Köy Tiyatrosu Belgeseli, Amerika Birleşik Devletleri’nin Chicago şehrinde bulunan Docademia platformunun düzenlemiş olduğu 3. Kısa Belgesel Festivali’nde resmi seçki bölümüne seçilmeye hak kazandı.
Yönetmen Berkay Taşkan tarafından belgeselleştirilen Seferihisar Belediyesi Ulamış Köy Tiyatrosu Belgeseli, Amerika Birleşik Devletleri’nin Chicago şehrinde bulunan Docademia platformunun düzenlemiş olduğu 3. Kısa Belgesel Festivali’nde resmi seçki bölümüne seçilmeye hak kazandı. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Sanata değer veriyor, sanatçıları destekliyor ve yeni sanatçılar için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.
Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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