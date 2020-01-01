01.01.2020 - 00:04 |
Uluğ büyüledi
Buca Belediyesi’nin yeni yıl kutlamaları birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.
Kutlamalar Işılay Saygın Meydanı’nda DJ Emrah Göktaş’ın gösterisiyle başladı. Ardından pop müzik sanatçısı Derya Uluğ sahne aldı. Okyanus, Ne münasebet gibi şarkılarıyla hayranlarının gönlünde taht kuran Uluğ, Bucalılara unutulmaz bir yeni yıl coşkusu yaşattı. Öte yandan, Belediye Başkanı Erhan Kılıç da yeni yılın, yepyeni bir başlangıç olduğuna değindi. Yaşanan tüm zorluklara rağmen önümüzde ülkemiz için güzel günler olduğunu ifade etti.
Yılın ilk bebeği dünyaya geldiŞanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.
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