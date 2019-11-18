Uluğ, iki yıl sonra geliyor

Bornova Ooze Venue’de 30 Kasım Cumartesi gecesi sahneye çıkacak olan Uluğ, iki yıl aradan sonra İzmir’de sevenleriyle bir araya gelecek. Ooze Venue’deki konseri için sürprizler hazırlayan sanatçı ve ekibi seyircileri keyifli ve uzun süre unutulmayacak bir müzik yolculuğuna çıkaracak. Derya Uluğ konserinin biletleri, Biletix ve Ooze Venue gişesinde satışa sunuldu.