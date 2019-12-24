‘Umudu yitirmeyin’

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) üyeleri, Kuşadası Fantasia De Luxe Otel’de, yılbaşını kutladı. Gecede, meslekte 50 yılı dolduran cemiyet üyeleri Aydın Atar, Ergun Onarır, Ertuğrul Utlu, Muharrem Eştürk, Nuri Bilim, Şemsettin Demircioğlu, Tülay İlter Sunar, Süleyman Saylan, İsmail Özboyacı ve Hasan Suzan’a 2019 Basın Şeref Ödülü (Hasan Tahsin Basın Hizmet Ödülü) verildi.

Geleneksel balo

Programda konuşan İGC Başkanı Misket Dikmen, “Ben geleneksel buluşmamız diye isimlendiriyorum. Hep ihtiyacımız olan şeydir gülmek, anıları tazelemek. Bu buluşma da buna vesile oluyor. Zor zamanlarda umudu asla kaybetmemek için kucaklaşmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Her türlü zorluğun üstesinden geleceğimiz, mesleğimizin sorunlarına daha çok çözüm bulacağımız bir yıl diliyorum” dedi. Cemiyet üyeleri Wind Band’ın müzikleriyle neşeli saatler yaşadı. Yeni yıl pastası protokol üyeleriyle birlikte kesildi.