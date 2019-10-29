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    HaberlerEgeUmut dolu iki cana veda
    30.10.2019 - 00:30 |

    Umut dolu iki cana veda

    Ailesinin Küba’da tedavi için destek çağrısı yaptığı 8 yaşındaki Rüya, daha fazla dayanamadı. Haluk Levent’in yardım kampanyası başlattığı Dilara Sığırcı da kansere yenildi

    Umut dolu iki cana veda

    İzmir’de yaşayan Ayhan-Zirve Ertaş çiftinin kızları 8 yaşındaki Rüya, beyincik bölümündeki kötü huylu tümöre yenildi. Ameliyata giren ancak riskli ameliyatta beyin sapına yapışan tümör tam olarak temizlenemeyen Rüya’yı Küba’ya götürmeye karar verdi.

    Küba’daki bir hastane, raporları inceledikten sonra ailenin başvurusunu kabul etti. Küba’da ‘racotumomab’ (Küba aşısı) olarak bilinen kanser aşısının yanı sıra ‘akrep zehri’ diye bilinen vidatox ilaçlarının yer aldığı bir tedavi programı hazırlandı. Ertaş çifti, gerekli olan 300 bin lira için yardım çağrısı yaptı.
    Küba’ya gitmek için beklemeye başlayan minik Rüya önceki hafta fenalaştı, dün de hastanede hayatını kaybetti.

    İki yıldır savaşıyordu

    Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde iki yıl önce rahim kanseri teşhisi konan ve tedavisi için Haluk Levent öncülüğünde yardım kampanyası düzenlenen Dilara Sığırcı (27) yaşamını yitirdiği bildirildi. Acı haberi alan Sığırcı’nın akrabaları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Haluk Levent, sosyal medya hesabından “Aylardır mücadele ediyordu. Dilara’yı yitirdik, başımız sağolsun” mesajını paylaştı. Sığırcı memleketi Selçuk’ta son yolculuğuna uğurlandı.

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