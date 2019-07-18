UNESCO heyeti, Kula JEOPARK’Ta

UNESCO’nun Avrupa ağı içerisinde bulunan jeoparkların denetleme süreci başladı. Kula Jeoparkı’nı denetlemek için ilçeye gelen UNESCO denetçileri Alessandra Cassini ve Zoltan Barnabas Korbely, çeşitli incelemelerde bulundu. UNESCO jeopark denetçilerine, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil, Prof. Dr. Tuncer Demir, Kula Jeoparkı Koordinatörü Dr. A. Serdar Aytaç eşlik etti

‘Unvanımızı koruyacağız’

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde Türkiye’nin ilk ve tek Jeopark Belediyeler Birliği’nin kurulduğunu belirten Büyükşehir Başkan Danışmanı Açıkdil, denetleme sürecini başarılı bir şekilde tamamlayarak UNESCO Kula Jeoparkı’nın unvanını koruyacaklarını belirti.