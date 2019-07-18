Urla’da sanat sokağa taştı

Urla Belediyesi’nin işbirliğiyle düzenlene 8’inci Uluslararası Toprak Sahne Tiyatro Festivali, renkli görüntülerle başladı. Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali’nin açılışına uzun bacaklı cambazların yanı sıra dansçılar ve renkli kıyafetler giyen oyuncular damga vurdu. Kortej yürüyüşüne CHP İzmir milletvekili Kani Beko, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur, ünlü tiyatro oyuncuları Cezmi Baskın, Orhan Aydın ile tiyatro ekipleri ve vatandaşlar katıldı. Urla Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan yürüyüşünün ardından açılış törenine geçildi.

5 gün boyunca tiyatro

Oğuz, Atatürk’ün ‘Herkes Bakan, Başbakan hatta Cumhurbaşkanı dahi olabilir ama sanatçı olamaz’ sözünü hatırlattı, “5 gün boyunca 20 farklı tiyatro grubu sokaklarımızda, meydanlarımızda, köylerimizde bizleri tiyatroyla buluşturacak. Urla’mızın marka değerini daha da yukarıya taşıyacağız. Sanatta da Urla’yı bir numara yapmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.