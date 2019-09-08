08.09.2019 - 03:04
Uşakspor seri peşinde
Kahramanmaraş’ı evinde 1-0 yenerek TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta sezona 3 puanla başlayan Uşakspor bugün, deplasmanda Ergene Velimeşespor’la kozlarını paylaşacak.
Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.