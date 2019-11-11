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    HaberlerEge HaberleriUşakspor’dan lidere geçit yok
    11.11.2019 - 01:07 |

    Uşakspor’dan lidere geçit yok

    Uşakspor’dan lidere geçit yok

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 3 maçtır galip gelemeyen Uşakspor, lider Tuzlaspor karşısında da 3 puanla tanışamadı. Sezon başından bu yana seri galibiyete hasret kalan Aşigolar, grubun iddialı ve lideri Tuzlaspor’u konuk ettiği maçta 1 puanla yetindi. Puanını 12’ye çıkaran kırmızı siyahlılar 14. sırada haftayı tamamladı.

    istanbul'da korkunç infazFatih Çapa'da bulunan otele ait kafede otururken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ve Uygur Türkü olduğu öğrenilen Saimait Aierken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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