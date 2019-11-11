Uşakspor’dan lidere geçit yok

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 3 maçtır galip gelemeyen Uşakspor, lider Tuzlaspor karşısında da 3 puanla tanışamadı. Sezon başından bu yana seri galibiyete hasret kalan Aşigolar, grubun iddialı ve lideri Tuzlaspor’u konuk ettiği maçta 1 puanla yetindi. Puanını 12’ye çıkaran kırmızı siyahlılar 14. sırada haftayı tamamladı.