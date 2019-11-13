13.11.2019 - 01:01 |
Uzaklaştırma kararı aldırdı
İzmir’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında önceki Belediye Başkanı CHP’li Vefa Ülgür’ün sözlü ve fiziki saldırısına uğrayan Selçuk Belediye Başkanı CHP’li Filiz Ceritoğlu Sengel, Ülgür için uzaklaştırma kararı aldırdı.
Olay sonrası Vefa Ülgür ve yanındaki bazı kişiler gözaltına alınıp ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Kız arkadaşına kurşun yağdırdıBursa Jandarma Astsubay Okulu'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Aydemir K. (49), okula misafir ziyaretçi olarak gelen kız arkadaşı Sosin Küçükgüven'i (43), aralarında çıkan tartışmanın ardından beylik tabancasıya vurarak öldürdü.