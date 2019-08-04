Karabağlar Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısı, ana hizmet binası meclis salonunda yapıldı. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, daha önce ‘İyi Niyet Komisyonu’ olarak kurulması gündeme gelen komisyon ‘Uzlaşma Komisyonu’ adıyla meclis tarafından oybirliğiyle kabul edildi. CHP, AK Parti, İyi Parti ve MHP’nin üyelerinden oluşacak olan Uzlaşma Komisyonu belirli konularda çalışmalarda bulunacak. Komisyon; kentsel dönüşüm, üniversite kampus alanı, Poligon Deresi ve Karabağlar Kaymakamlığı önünde bulunan inşaat alanına ilişkin çalışmalarda bulunacak. Başkan Selvitopu, komisyonun Karabağlar’a faydası olacağına inandığını söyledi.