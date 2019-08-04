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    HaberlerEgeUzlaşma Komisyonu
    04.08.2019 - 00:31

    Uzlaşma Komisyonu

    Uzlaşma Komisyonu

    Karabağlar Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısı, ana hizmet binası meclis salonunda yapıldı. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, daha önce ‘İyi Niyet Komisyonu’ olarak kurulması gündeme gelen komisyon ‘Uzlaşma Komisyonu’ adıyla meclis tarafından oybirliğiyle kabul edildi. CHP, AK Parti, İyi Parti ve MHP’nin üyelerinden oluşacak olan Uzlaşma Komisyonu belirli konularda çalışmalarda bulunacak. Komisyon; kentsel dönüşüm, üniversite kampus alanı, Poligon Deresi ve Karabağlar Kaymakamlığı önünde bulunan inşaat alanına ilişkin çalışmalarda bulunacak. Başkan Selvitopu, komisyonun Karabağlar’a faydası olacağına inandığını söyledi.

    ABD'de AVM saldırganının kimliği belli olduABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.
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    3 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
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