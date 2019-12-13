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    HaberlerEge Haberleri Vali Ayyıldız’a Sertel övgüsü
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    13.12.2019 - 00:10 |

    Vali Ayyıldız’a Sertel övgüsü

    Vali Ayyıldız’a Sertel övgüsü

    CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ı makamında ziyaret etti. gundemebakis.com’un haberine göre, Ziyaret öncesi Ayyıldız’ı bir vatandaşın derdini diz çökmüş haliyle dinlerken fotoğraflayan Sertel, “Bize böyle valiler lazım. Halkın önünde diz çöküp derman bulanlardan. Kutluyorum” dedi. Fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Sertel, “İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın makamında çekildi bu fotoğraf. Randevumuz vardı, beklemeden odaya alındık. Vali, diz çökmüş vatandaşın derdini dinliyor. Danışmanım Seyfettin Şen, o anı ölümsüzleştirdi. Bize böyle valiler lazım. Halkın önünde diz çöküp derman bulanlardan. Kutluyorum” dedi.

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