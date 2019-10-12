BİST99.0280,25EURO6,501,08USD5,880,80ALTIN281,830,54
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge‘Vatandaş istesin biz yenileyelim’
    12.10.2019 - 00:30 |

    ‘Vatandaş istesin biz yenileyelim’

    ‘Vatandaş istesin biz yenileyelim’

    Yol yapım ve onarım çalışmalarına devam eden Kuşadası Belediyesi, Güzelçamlı Mahallesi’nde 10 sokak ve bir caddede sürdürdüğü asfaltlama çalışmasını tamamladı. Uzun yıllardır yolların yapılmasını beklediklerini ifade eden mahalle sakinleri, Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti. Günel ise, talepler doğrultusunda yol yapım çalışmalarına devam edeceklerini, yapılmayan yol kalmayacağını ifade etti.

    Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
    daha fazla video için
    11 Ekim 2019 Magazin Bülteni11 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Otobüs bekleyen 3 kadın feci şekilde can verdi

    Otobüs bekleyen 3 kadın feci şekilde can verdi

    Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama: Kimsenin şüphesi olmamalıdır

    Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama: Kimsenin şüphesi olmamalıdır

    MSB: ABD gözlem noktasına atış yapılmadı

    MSB: ABD gözlem noktasına atış yapılmadı

    100 bin kişiyi dolandıran ‘hacker’lar tutuklandı

    100 bin kişiyi dolandıran ‘hacker’lar tutuklandı

    Sıradaki Haber