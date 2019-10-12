‘Vatandaş istesin biz yenileyelim’

Yol yapım ve onarım çalışmalarına devam eden Kuşadası Belediyesi, Güzelçamlı Mahallesi’nde 10 sokak ve bir caddede sürdürdüğü asfaltlama çalışmasını tamamladı. Uzun yıllardır yolların yapılmasını beklediklerini ifade eden mahalle sakinleri, Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti. Günel ise, talepler doğrultusunda yol yapım çalışmalarına devam edeceklerini, yapılmayan yol kalmayacağını ifade etti.