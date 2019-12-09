Çetin, “Yenemiyorsan, yenilmeyeceksin. Oyuncularımız çok iyi performans gösterdi. Hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Barrow’un 90+6. dakikada direkten dönen topu gol olsaydı şimdi 3 puanı konuşuyor olacaktık. Her şeye rağmen ben mutluyum” dedi. Karşılaşma sırasında tribünlerden kendisi aleyhine yükselen istifa seslerini değerlendiren Çetin, “Bana, ‘Hesap versene’ diyorlar. Biz 7/24 hesap vermeye hazırız. Kulüp muhasebemiz açık. Ne zaman görmek istiyorlarsa buyursun gelsinler. Bizim veremeyecek hesabımız yok. Alnımız ak, başımız dik” dedi.