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    HaberlerEge Haberleri ‘Veremeyecek hesabımız yok’
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    10.12.2019 - 00:00 |

    ‘Veremeyecek hesabımız yok’

    Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK’yı yenip çıkışa geçen Yukatel Denizlispor, zirve adaylarından Başakşehir’le evinde 1-1 berabere kalırken, Başkan Ali Çetin takımın gösterdiği performansa tam not verdi.

    ‘Veremeyecek hesabımız yok’

    Çetin, “Yenemiyorsan, yenilmeyeceksin. Oyuncularımız çok iyi performans gösterdi. Hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Barrow’un 90+6. dakikada direkten dönen topu gol olsaydı şimdi 3 puanı konuşuyor olacaktık. Her şeye rağmen ben mutluyum” dedi. Karşılaşma sırasında tribünlerden kendisi aleyhine yükselen istifa seslerini değerlendiren Çetin, “Bana, ‘Hesap versene’ diyorlar. Biz 7/24 hesap vermeye hazırız. Kulüp muhasebemiz açık. Ne zaman görmek istiyorlarsa buyursun gelsinler. Bizim veremeyecek hesabımız yok. Alnımız ak, başımız dik” dedi.

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