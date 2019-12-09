10.12.2019 - 00:00 |
‘Veremeyecek hesabımız yok’
Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK’yı yenip çıkışa geçen Yukatel Denizlispor, zirve adaylarından Başakşehir’le evinde 1-1 berabere kalırken, Başkan Ali Çetin takımın gösterdiği performansa tam not verdi.
Çetin, “Yenemiyorsan, yenilmeyeceksin. Oyuncularımız çok iyi performans gösterdi. Hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Barrow’un 90+6. dakikada direkten dönen topu gol olsaydı şimdi 3 puanı konuşuyor olacaktık. Her şeye rağmen ben mutluyum” dedi. Karşılaşma sırasında tribünlerden kendisi aleyhine yükselen istifa seslerini değerlendiren Çetin, “Bana, ‘Hesap versene’ diyorlar. Biz 7/24 hesap vermeye hazırız. Kulüp muhasebemiz açık. Ne zaman görmek istiyorlarsa buyursun gelsinler. Bizim veremeyecek hesabımız yok. Alnımız ak, başımız dik” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT Özel'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.