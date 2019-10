Vestel’den geri dönüşüm çalıştayı

Yarın başlayacak ve iki gün sürecek What happens NEXT? adlı çalıştayda, sıfır atık ve döngüsel ekonomi konuları masaya yatırılacak. Çalıştayın konusu Vestel’in ürünleri paketlemek için kullandığı ambalajların, ikinci bir kullanım için yeniden tasarlanması olacak.



Vestel, ürünlerin bayilere sağlam şekilde ulaştırılması ve paketleme kalitesini artırarak sıfır atık hedefine yaklaşmak için de sürekli Ar-Ge çalışmaları yapıyor. Bu çalışmaların sonucunda ‘Strafor Gramaj ve Yoğunluğun Azaltılması Projesi’ ile ödül aldı.