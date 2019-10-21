21.10.2019 - 01:03 |
Voleybola doyduk
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından Cİ Group’un katkılarıyla bu yıl 5’incisi düzenlenen Cİ Group TSYD İzmir Voleybol Turnuvası, son karşılaşmayla tamamlandı.
AXA Sigorta Efeler Ligi temsilcileri Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3 gün boyunca hem İzmirli voleybolseverleri heyecanlı maçlar sundu hem de lig öncesi son durumlarını görme fırsatı yakaladı.
Plaketler verildi
Son müsabakada Bursa Büyükşehir Belediyespor’un İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-2 yendği turnuvada birinci Galatasaray HDI Sigorta’yı Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Arkas Spor izledi. Müsabakanın ardından katılan takımlara plaketleri TSYD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Yılmaz, Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Hakan Gürsu tarafından verildi.
Şili'de 'ulaşıma zam' protestosu, şiddet eylemine dönüştüÜlkede, özellikle başkent Santiago'da hayatı durma noktasına getiren gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti, 960 kişi tutuklandı. Şili ordusu, başkent Santiago için dün ilan edilen sokağa çıkma yasağının uzatıldığını duyurdu. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, 'Bütün yurttaşlarımızı bu zor zamanda birlik olmaya, ülkemizi ve büyük çabalarla inşa ettiklerimizi korumaya davet ediyorum. Şiddet olaylarına karışan bir grubun birlikte kurduğumuz onca şeye zarar vermesine izin veremeyiz' dedi.