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    HaberlerEgeVoleybola doyduk
    21.10.2019 - 01:03 |

    Voleybola doyduk

    Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından Cİ Group’un katkılarıyla bu yıl 5’incisi düzenlenen Cİ Group TSYD İzmir Voleybol Turnuvası, son karşılaşmayla tamamlandı.

    Voleybola doyduk

    AXA Sigorta Efeler Ligi temsilcileri Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3 gün boyunca hem İzmirli voleybolseverleri heyecanlı maçlar sundu hem de lig öncesi son durumlarını görme fırsatı yakaladı.

    Plaketler verildi

    Son müsabakada Bursa Büyükşehir Belediyespor’un İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-2 yendği turnuvada birinci Galatasaray HDI Sigorta’yı Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Arkas Spor izledi. Müsabakanın ardından katılan takımlara plaketleri TSYD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Yılmaz, Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Hakan Gürsu tarafından verildi.

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    Bakan Akar son durumu açıkladı: Şu ana kadar 30 ihlal yapıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak 120 saatlik süreyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Süreçte şu ana kadar 30 ihlal yapıldı" dedi.
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