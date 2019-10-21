Voleybola doyduk

AXA Sigorta Efeler Ligi temsilcileri Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor 3 gün boyunca hem İzmirli voleybolseverleri heyecanlı maçlar sundu hem de lig öncesi son durumlarını görme fırsatı yakaladı.

Plaketler verildi

Son müsabakada Bursa Büyükşehir Belediyespor’un İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-2 yendği turnuvada birinci Galatasaray HDI Sigorta’yı Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Arkas Spor izledi. Müsabakanın ardından katılan takımlara plaketleri TSYD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Yılmaz, Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Hakan Gürsu tarafından verildi.