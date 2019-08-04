Yanan tarihi otel küllerinden doğacak

Metruk durumdaki tarihi yapıları çeşitli modellerle ayağa kaldıran TARKEM’in, İzmir Tarihi Kent Merkezi’ndeki 11. projesi için imzalar atıldı. Basmane’nin en önemli çekim noktalarından biri olan Oteller Sokağı’nda yer alan ‘Vakıflar Oteli’ Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı ihale kapsamında 40 yıllığına kiralandı. Tevfik Paşa Konakları, Ayyıldızlı Otel ve Mavi Kortejo’dan sonra Vakıflar Oteli’nin de kente kazandırılmasıyla birlikte bölgede nitelikli konaklama tesislerinin artması bekleniyor. TARKEM, oteli restore ettikten sonra, ‘Gençlik Hosteli’ olarak işlevlendirecek. Yapının 2021 yılında kullanıma açılması bekleniyor.