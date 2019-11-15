‘Yarım kalan işler tamamlanabilir’

Ara tatilin, tamamlanamamış işleri tamamlamak için iyi bir fırsat olduğuna dikkat çeken Başaran, “Örneğin okumaya başlayıp bitiremediğin bir kitabı bitirmek, bir resmi veya bir yapbozu tamamlamak, odayı düzenlemek, görmek isteyip de göremediğin bir yere gitmek, bir aile büyüğünü ziyaret etmek ve bazı ders konularını tekrarlamak gibi. Özellikle İzmir gibi ılıman şehirlerde sonbahar etkinlikleri yapmak da çocuklar için cazip olabilir. Kır veya orman gezintileri düzenleyip, yaprak koleksiyonu için bir adım atılabilir. Doğayla çocuğu bütünleştirecek olan bu etkinliklerde çocuklar topladıkları yaprakları bir kağıda yapıştırıp, üzerine bilimsel adlarını ve özelliklerini yazabilir” dedi. l DHA