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    HaberlerEge‘Yaşamları en iyi koşulda olmalı’
    12.10.2019 - 00:39 |

    ‘Yaşamları en iyi koşulda olmalı’

    ‘Yaşamları en iyi koşulda olmalı’

    İzmir Milletvekili Bedri Serter, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Serter, 11 Ekim’in Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkeler tarafından alınan kararla ‘Dünya Kız Çocukları Günü’ olarak kutlandığını anımsattı, “BM’nin 2030 kalkınma hedefleri, kız çocuklarının yaşamının en iyi koşullarda olması sağlanarak yakalanabilir. Onlara destek olmak hayati derecede önemlidir” dedi.

    Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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