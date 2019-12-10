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    10.12.2019 - 00:03 |

    Yaşar’da hedef, yüzde 10 büyüme

    Yaşar’da hedef, yüzde 10 büyüme

    Yaşar Topluluğu şirketlerinden Türkiye’nin öncü süt ve süt ürünleri markası Pınar Süt’ün 46’ncı, Türkiye’nin önde gelen satış ve dağıtım şirketlerinden olan Yaşar Birleşik Pazarlama’nın 36’ncı, Pınar Su ve İçecek’in 35’inci ve Pınar Et’in 34’üncü kuruluş yıldönümleri coşkuyla kutlandı. Pınar Süt, Pınar Et, Pınar Su ve İçecek, Yaşar Birleşik Pazarlama’da 5 ila 25 kıdem yılını tamamlayan yönetici ve çalışanlara onurlandırma sertifikaları verildi. Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, “Önümüzdeki yıl içinde Yaşar Topluluğu olarak yaklaşık yüzde 10 civarında büyüme gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Topluluk olarak önemli değerlerimiz var. En önemlileri öncü olması, yenilikçi olması, markalarının gücü, tüketicilerin kalbinde yarattığı iz ve tabii ki değer zincirindeki bütün paydaşlarıyla yarattığı büyük ekonomi” dedi. Gıda sektöründeki ihracatlarını ağırlıklı olarak Körfez coğrafyasına yaptıklarını belirten Aktaş, “Gelecek beş yılda hedefimiz, bölgedeki ciromuzu Türkiye’den ihracatla birlikte ikiye katlamak olacaktır” diye konuştu.

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