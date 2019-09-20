Yatırımcı konutu seçti

İzmir’deki konut sektörü temsilcileri, faizlerdeki indirimlerin yatırım yapmayı bekleyenleri gayrimenkule yönelttiğini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı araştırmaya göre, Ağustos ayındaki konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 oranında artışla 6 bin 25 oldu. İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 166.9 arttı, 2 bin 223 seviyesinde gerçekleşti. İpotekli satışların yüzde 28.2’sini ilk satış, yüzde 71.8’ini ise ikinci el satışlar oluşturdu. Konut satışlarındaki artışı değerlendiren sektör temsilcileri, birbiri ardına gelen faiz indirimleriyle bu satışların önümüzdeki aylarda daha da artacağı görüşünde birleşti.

Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer: Önemli olan mevduat faizlerinin düşmesi ve 3-4 yıl önceki seviyelere gelmesidir. Yatırımcı, banka faizi yerine konut almayı tercih ediyor. Burada İzmir’in avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hala yeni konut ihtiyacı devam ediyor.

Gözde Grup Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı: Son bir aydır gayrimenkul yatırımcılarının ilgisi yükseldi. Özellikle Yıldız Çevreyolu girişinin açılmasıyla birlikte ulaşılabilirliği artan ve trafiği rahatlayan Buca’daki projelerimiz talep görüyor. Buca’da konut fiyatları da diğer ilçelere oranla daha makul seviyelerde olduğu için tercih ediliyor.

Yatırımcı bekliyordu

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı İsmail Kahraman: Gelirinde bir artış olmayan yatırımcılar ve son tüketiciler ev almak için beklemeyi tercih etti ve faizlerin biraz daha düşmesiyle harekete geçti. Konut kredilerinde faiz oranlarındaki indirimin bütün bankalara yayılmasıyla birlikte bu satış oranı daha çok artış gösterecektir.