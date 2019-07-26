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    HaberlerEge‘Yaz Sineması’ bugün başlıyor
    26.07.2019 - 01:26

    ‘Yaz Sineması’ bugün başlıyor

    ‘Yaz Sineması’ bugün başlıyor

    Çiğli Belediyesi, gerçekleştireceği ücretsiz ‘Yaz Sineması’ etkinliğiyle sıcak yaz günlerinde tatlı bir esinti estirecek. Yakın zaman önce vizyona giren ve önemli izleyici kitlesine ulaşan Şampiyon, Müslüm ve Hedefim Sensin adlı filmler bugünden itibaren Güzeltepe, Maltepe, Egekent ve Ataşehir mahallelerinde kurulacak sivevizyonda gösterilecek. Etkinlikler, 3 Ağustos’ta sona eriyor.

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