Yeni proje Urla’da

Doğayla iç içe yaşam konseptiyle projeler üreten Tanyer Yapı, İzmir’de nitelikli ve huzurlu yaşam arayanların terchi oluyor. Mimari tasarımları ve peyzaj uygulamalarıyla birlikte, İzmirliler kadar yurtiçi ve yurt dışından da yoğun talep aldıklarını söyleyen Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, “Yılların kazandırdığı deneyim ve müşterilerimizin bizlere duydukları güvenle birlikte yolumuza devam ediyoruz. Sektörde yaşanan dalgalanmalara rağmen yeni yatırımlar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önceliğimiz insanların mutluluğu; bu nedenle doğaya saygılı ve insan odaklı yaşam alanları yaratıyoruz” dedi.

BulutOrman Evleri projesinde ön teslime başladıklarını hatırlatan Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, Urla Bademler Köyü yakınında da ‘Tan Urla’ adlı yeni bir projeye başlayacaklarını belirtti.

Organik yaşam

Türkiye’nin önde gelen mimarlarından Nevzat Sayın’ın imzasını taşıyan projenin gerek ulaşım kolaylığı gerekse de yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla sağlıklı ve huzurlu bir yaşam arayanların yeni adresi olacağını dile getiren Tanyer, “Organik sebze ve meyvelere rahatça ulaşabileceğiniz, günün her saati sizi aktif kılan bir yaşam alanı oluşturacağız” diye konuştu.